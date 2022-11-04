قال الكاتب راشد الفوزان مدى تأثير السيارات الكهربائية على النفط وصناعته.

وقال “الفوزان” لقناة العربية أن السيارات الكهربائية لن تؤثر على النفط باعتبار حجم السيارات الكهربائية في العالم لا يتجاوز 15 مليون سيارة.

وتابع أن شحن وتوليد الطاقة الكهربائية سيأتي من النفط أو الغاز ولذلك الطلب على النفط سيستمر لسنوات طويلة .

وأضاف الفوزان أن القاعدة الصناعية في السعودية ورأس المال سيدعمان خطط صناعة السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أن سوق السيارات الجديدة في السعودية هو الأكبر في المنطقة وهو ما يشكل حافزا كبيرا لتصنيعها في الداخل.

#نشرة_الرابعة | الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان: القاعدة الصناعية في السعودية ورأس المال سيدعمان خطط صناعة السيارات الكهربائية@r_alfowzan pic.twitter.com/ABIgQRHBEu — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 4, 2022