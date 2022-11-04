قال مستشارة أسرية واجتماعية، منيرة السكران، أنه مع سن 12 سنة لابد من المراقبة والمتابعة لحسابات التواصل الاجتماعي لدى الأبناء.

وشددت على أن تهتم الأم باحتواء ابنتها بالعناق والتواصل البصري، وتجنب الانتقاد، وإعطاء النصائح لها بطريقة ودية دون إجبار ويفضل من سن العاشرة، والاهتمام بتقديم النصائح لها.

ونصحت بتجنب المناقشة مع الأبناء بحدية، والاهتمام بهم واحتوائهم ومتابعتهم، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفتت إلى أن المراهقة تبدأ من سن 13 إلى 18 سنة، ولا يصلون إلى سن النضج إلى في الـ 20، لافتا إلى أن خلال هذه المرحلة يحاول بعض المراهقين كسر القواعد ، وبعد سن العشرين يكتسب الثقة في النفس.

كيف أتعامل مع ابنتي في هذه اللحظة الحرجة؟.. مستشارة أسرية واجتماعية تشرح الطريقة المثلى للتعامل مع الابنة فيما يخص فكرة العلاقات العاطفية بسن المراهقة @moonsakran#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/TGXkSI2ani — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 4, 2022

منيرة السكران – مستشارة أسرية واجتماعية: المراهقة تبدأ من سن 13 إلى 18 سنة، ولا يصلون إلى سن النضج إلى في الـ 20 .. وهكذا نتعامل مع سلوكياتهم المحرجة والخاطئة@moonsakran#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SiLdaH7GIy — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 4, 2022