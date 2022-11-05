تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو: 3٫72329 مقابل الريال الواحد 0٫26653

الدولار: 3٫75809 مقابل الريال الواحد 0٫26609

درهم إماراتي: 1٫02317 مقابل الريال الواحد 0٫97736

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫58971

دينار أردني: 5٫29688 مقابل الريال الواحد 0٫18879

دينار كويتي:12٫12991 مقابل الريال الواحد 0٫08244

دينار بحريني:9٫98334 مقابل الريال الواحد 0٫10017

الريال القطري:1٫03216 مقابل الريال الواحد 0٫96884

الدرهم المغربي:0٫34273 مقابل الريال الواحد 2٫91771

الجنيه المصري:0٫15531 مقابل الريال الواحد 6٫43889