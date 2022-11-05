أقدمت إحدى النساء المعتقلات في سجون الحوثي للانتحار للخلاص من التعذيب المستمر الذي تعرضت له.

وقالت مصادر حقوقية إن سجينة انتحرت خلاصاً من تعذيب وحشي متواصل تتعرض له من قبل إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، في إحدى سجون صنعاء.

وأفادت رئيس رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي، نورا الجروي، إن السجينة “عائشة المطري”، أقدمت على الانتحار بقطع شرايينها بسبب تنكيل حوثية تدعى “أم الكرار” بها وتعذيبها.

وأوضحت أن ميليشيا الحوثي، وإدارة السجن المركزي التابعة لها، تتعمد التكتم على الحادثة.