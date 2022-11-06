قام أخصائي الجراحة العامة الأردني، علي السعودي، بتشديد التحذير من رسائل متداولة تتحدث عن فوائد بول الإبل كعلاج للأمراض.

وقال ” السعودي” على حسابه في “فيسبوك”: أن هذه الرسائل عبارة عن “خرافات” لا أصل لها في العلم وغير مدعمة بأي بحوث أو دراسات، وهي على العكس تماما.”

وأضاف :” أن بول الإبل يحتوي على درجة عالية من السمية، وكميات اليوريا فيه عالية جداً وقد تفتك بالإنسان.”

وتابع: ” فما بالك إذا كان مريض سرطان أو كلى لا سمح الله.. أعتقد أن تناول بول البعير يسارع في وفاة هؤلاء المرضى.”