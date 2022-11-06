أنهى “مؤشر السوق السعودي” جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 11521 نقطة (+ 82 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 34.85 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”سابك للمغذيات” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”معادن” و”الأبحاث والتسويق” و”سابك” و”كهرباء السعودية” و”العربي الوطني” و”المراعي”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعد سهما “مهارة” و”لازوردي” بنسبة 2 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2022.

وتصدر سهما “بروج للتأمين” و”عذيب للاتصالات”، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وسجل سهم “تنمية” أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 120.80 ريال (+ 5 %).

في المقابل، تراجع سهم “السعودي الألماني” بنسبة 6 % عند 30 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 2.4 مليون سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثالث 2022 إلى 11.1 مليون ريال وبنسبة 23 %، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وهبط سهما “سناد القابضة” و”الخدمات الأرضية” بأكثر من 2 % ، عقب الإعلان عن تسجيل خسائر عن الربع الثالث 2022.