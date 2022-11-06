تعرض مواطن شاب يدعى صفوان شاكر للإصابة في الحبل الشوكي ما سبب له شللاً إلا أنه لم يتوقف طموحه واستمر في دراسة الطب وتخرج مؤخراً.

وكشف د. صفوان عن ردود فعل المراجعين بعد رؤيتهم له يجلس على كرسي متحرك قائلاً أن هناك من يتقبل الكشف لديه ومنهم من يرفض.

وقال شاكر أن بعض المرضى ترفض فكرة أن يُعالج لدى طبيب يجلس على كرسي لأنه لم يستطع أن يساعد نفسه، لافتاً إلى أنه يأخذ الموضوع بصدر رحب ويقدم للمريض حلولاً أخرى.