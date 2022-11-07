أكدت خبيرة التغذية الروسية، أنتونينا ستارودوبوفا، أن الملح الزائد في الطعام يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، ولا يجب استهلاك أكثر من خمسة غرامات منه يوميا.

وقالت الطبيبة أن الملح الزائد يزيد من خطر الإصابة بعدد من الأمراض، مضيفة أن “الملح يحتوي على الصوديوم الذي يؤدي استهلاكه الزائد إلى احتباس السوائل في الجسم ، ويصاحب ذلك زيادة في ضغط الدم وزيادة الحمل على الكلى”.

وأوصت ستارودوبوفا، بالاهتمام بالملح الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم، كقاعدة عامة، مكشوف على العبوة بها علامة على شكل قلب.

وحذرت من أن “حتى مثل هذا الملح لا ينبغي إساءة استخدامه”، بالإضافة إلى ذلك، من المنطقي إدخال الملح المعالج باليود في قائمة الاستهلاك، مما يعوض عن نقص هذا العنصر في الجسم.