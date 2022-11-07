اقتحم شاب يحمل سلاحًا أبيض مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو” مساء الأحد، وسط حالة من الذعر بعد استباكه مع أفراد الأمن الذين حاولوا منعه.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الشاب عند اقتحامه المبنى كان ينادي على أحد الأشخاص، قائلاً بأنه أساء إليه ولعائلته خلال برامج تم بثها على قنوات تابعة للتلفزيون المصري

وأبانت بأن الشاب خلال اشتباكه أصاب أحد أفراد الأمن بجرح قطعي في ذراعه، قبل أن تتم السيطرة عليه، مبيناً أن الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً، وأن الواقعة استمرت نحو 15 دقيقة فقط، ولم يتعرض أي من العاملين والإعلاميين لأذى، حيث تم تسليمه إلى الشرطة والتي تتولى معه التحقيق حاليا.