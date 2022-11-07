أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على ارتفاع بنسبة 0.7 %، مغلقا عند 11599 نقطة ( + 77 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وارتفع سهما “مصرف الراجحي” و”الأهلي السعودي” بنسبة 1 % عند 85.50 ريال و59.40 ريال، على التوالي.

وأنهت أسهم “بنك الرياض” و”السعودي الفرنسي” و”مصرف الإنماء” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد” و”الاستثمار”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وصعد سهم “الحفر العربية” في أول جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 23 % عند 123 ريالا (+ 23 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 100 ريالا).

وبلغت التداولات على السهم نحو 14 مليون سهم تمت عن طريق أكثر من 70 ألف صفقة وبقيمة 1.6 مليار ريال.

وارتفع سهم “أسواق العثيم” بنسبة 2 % عند 116.80 ريال، وكانت الشركة قد اعلنت تحقيق أرباح في الربع الثالث 2022 بقيمة 744.6 مليون ريال بفضل بيع استثمار.

في المقابل، أنهت أسهم “سابك للمغذيات” و”المواساة” و”المملكة القابضة” و”أكوا باور” و”اللجين” و”سلوشنز”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتراجع سهم “تنمية” اليوم بنسبة 6 % عند 114 ريالا، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وهبط سهم “ميدغلف للتأمين” بنسبة 3 %، عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بقيمة 29.4 مليون ريال في الربع الثالث 2022.