تسبب انتشار غاز أوكسيد النيتروز الكيميائي والمعروف بـ “غاز الضحك”، في حالة من الزعر في المغرب مما أدي إلى اتخاذ إجراءات من السلطات للحد من انتشاره.

ويعرف عن غاز أوكسيد النيتروز الكيميائي بأنه يستخدم لأغراض طبية كالتخدير وكذلك في علاج بعض الآلام داخل المستشفيات والمصحات الخاصة، قبل أن يتحول إلى نوع من أنواع المخدرات التي يقبل عليها الشباب والمراهقون.

وكانت سلطات الأمن بمدنية طنجة، شمال المغرب، أوقفت 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و33 سنة للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج غاز “أوكسيد النيتروز” الذي يتم استعماله بمثابة مادة مخدرة.