الخدمات الطبية بوزارة الداخلية توفر وظائف شاغرة

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، عن توفر وظائف شاغرة في تخصص (التمريض) في المراكز الصحية بالسجون التابعة للإدارة العامة لصحة السجون في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت الإدارة إن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي غير طبيب:

– البكالوريوس في التمريض.

– لا يُشترط خبرة.

2- فـني تمريض:

-دبلوم في التمريض.

– لا يُشترط خبرة.

كما اشترطت الإدارة وجود تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/08هـ الموافق 2023/01/30م.

وللتقديم يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي وكتابة مسمى الوظيفة والعنوان:

[email protected]