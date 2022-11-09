كشفت مشهورة موقع تيك توك “ديم القو ” تفاصيل الصور والفيديوهات المتداولة والتي ربطت بينها وبين الطفلة ابتهال المطيري التي فقدت عام 2006 في المجمعة .

وقالت ديم القو :” بدأت الظهور في تيك توك منذ عام تقريبا، وكانت تأتيني تعليقات كثيرة من قبل المتابعين حيث كانوا يعتقدون إنني ابتهال بسبب الشبه بيننا، ولم انزعج من هذا الموضوع وكذلك أسرتي ولكننا متفهمين للموقف”.

فيما قال عبدالله القو والد ديم “تعاملنا مع الموقف بهدوء ولم ننجر إلى نقاشات السوشيال ميديا حول مشكلة الأنساب وغيرها، وكنت أعلم ابنتي على ألا يستفزها أي شخص على السوشيال ميديا ونقدر مشاعر الناس “.