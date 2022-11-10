لقى الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة سخرية واسعة جراء زلة لسان جديدة، حين ذكر مدينة الفلوجة العراقية سهواً، في إطار حديثه عن الوضع في مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، حيث أنها ليست المرة الأولى لبايدن.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، تعليقاً على إعادة تمركز القوات الروسية في منطقة خيرسون قائلاً: “أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة أم لا، أو أعني، من خيرسون (بعد أن رد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)”.

وأضاف في حديثه: “مدينة خيرسون، وهم (الجيش الروسي) يعودون عبر النهر إلى الجانب الشرقي من النهر، وقلت إن ما سيحدث هو أنهم سيلعقون جراحهم، ويقررون ماذا سيفعلون خلال الشتاء، ويقررون ما إذا كانوا سيقدمون حل وسط أم لا”.

ويُشار إلى أن خيرسون هي أول مدينة أوكرانية كبرى تحتلها روسيا منذ الغزو الروسي في فبراير، كما أنها العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ الغزو.

والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى لبايدن، إذ أنه دائمًا ما يقع في مثل هذه المواقف، ولكن كانت زلة لسانه هذه المرة مناسبة لدى العديد من العراقيين ليستذكروا ما قدمته المقاومة ضد قوات التحالف خاصة القوات الأمريكية.