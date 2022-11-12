خسر “سام بنكمان فرايد” مؤسس منصة FTX إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، نحو 15 مليار دولار من ثروته في يوم واحد، وذلك وسط إعلان الشركة أنها ستقدم طلباً للإفلاس.

وكشف مقربون من FTX ومديريها التنفيذيين وشركة التجارة المرتبطة بها Alameda Research ، أن هذه الكارثة تختلف عن حالات فشل التشفير الأخرى.

وأوضحوا أن ما حدث مع الملياردير “سام” كانت عملية من شقين، الأول تبادل العملات المشفرة الكبير الذي يمكن للمستثمرين من خلاله تداول مجموعة من الرموز والمشتقات، والثاني شركة التجارة الكبيرة التي استفادت من إنشاء أسواق في العملات المشفرة والمشتقات.

وأفادوا بأن هناك تلاعباً حصل في السنوات الأخيرة، لافتين إلى خسارة مستثمرين أموالاً بسببها، وخسائر بقيمة 150 مليون دولار طالت عديداً من متداولي العملات المشفرة.

وكان سام بنكمان فرايد، يعتبر قبل أسابيع نسخة التشفير من أسطورة القطاع المالي John Pierpont Morgan، والذي أسس عملاق وول ستريت وأكبر بنك أمريكي “جي بي مورغان”، إذ وضع البعض رهاناتهم عليهم من حيث حجم الثروة، ونجاحه في إنقاذ صناعة التشفير التي شهدت سلسلة انهيارات متتالية.