حذرت الرئيس التنفيذي بالأكاديمية الأمريكية للجراحة التجميلية الدكتورة جيهان عبدالقادر من خطر أشعة الشمس الضارة.

وأكدت عبدالقادر أنه لا شك أن للشمس فوائد كثيرة وهي تعتبر الحياة، لكن هناك أشعة فوق بنفسجية هي التي يكمن بها الخطر.

وقالت: “الأشعة فوق البنفسجية لا تنخفض في فصل الشتاء، ولها أضرار كثيرة حيث تخترق الجلد وقد تسبب سرطان الجلد، والتصبغات، والشيخوخة”.

وأضافت: “الجو البارد خداع لأننا لم نشعر بأشعة الشمس، وبالنسبة للأماكن التي بها تتم ممارسة رياضة التزلج، نسبة وصول الأشعة الضارة فيها تكون أكثر، والثلج يعكس الأشعة فتصل للجلد بطريقة أخطر بكثير”.

وتابعت: “الطيارون أكثر عرضة لسرطان الجلد من غيرهم، بسبب الأشعة الخطرة التي تخترق زجاج الطائرة لذلك لا بد من وضع واقي شمس وتكراره”.