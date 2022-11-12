صرح أخصائي جراحة التجميل الدكتور محمد الشلبي، بأن عملية شفط ونقل الدهون هي أخطر أنواع عمليات التجميل.

وقال الشلبي: “مشاكل عمليات شفط ونقل الدهون كثيرة ونسبة الوفيات من عمليات التجميل عامة ضئيلة جدا لكن في هذه العملية تحديدا نسبة الوفيات أكثر”.

وبخصوص النصائح التي يجب اتباعها قبل إجراء عمليات التجميل، قال: “أهم شيء هو أن تتأكد من سمعة الطبيب والمكان الذي ستجري به العملية، ولازم تتأكد من شهادات الطبيب، وأن المكان معتمد ومهيأ لإجراء العمليات دون الانقياد وراء الأسعار والعروض”.