وثق مقطع فيديو سيولاً قوية اجتاحت جنوب غرب منطقة حائل بعد هطول أمطار غزيرة اليوم السبت.

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) وأجزاء من الحدود الشمالية.

في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وحائل.