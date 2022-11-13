علقت الفنانة التونسية ريم الرياحي، على اتهامات الخيانة الزوجية التي واجهتها قبل 3 أشهر، بعد القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

وقالت ريم الرياحي، إنها تعرضت لأسوأ موقف ممكن أن يحدث في حياة أي إنسان، موضحة أنها عاشت فترة صعبة جداً دفعتها للجوء للعلاج النفسي.

ونفت ريم الرياحي، أن يكون طلاقها من زوجها المخرج التلفزيوني، مديح بلعيد، بسبب الخيانة وإنما كان بسبب خلافات أخرى.

ولفتت:”منذ 3 أشهر لم أتحدث، و لم أقل أي شيء”، مبينة أن “كل ما نسب إليها في الفترة السابقة من حالة تلبس في قضية زنا و وجود مخدرات في بيتها لا أساس له من الصحة”.

وتابعت:”لقد فتشوا منزلي، ثم اقتادوني إلى الوحدة الأمنية بالقرجاني، قرب العاصمة التونسية،.. أنا هنا لن أشكك في أي أحد و لن ألقي بالمسؤولية على أي أحد”.