تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لموقف محرج، خلال الحفل الغنائي الذي أحيته في مدينة الرياض، وذلك بعد انتهاء الفنان محمد عبده من وصلته الغنائية ومغادرة الجمهور دون سابق إنذار.

وتفصيلاً، قوبلت بلقيس عند صعودها إلى خشبة المسرح لإحياء حفلها الغنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2022، برد فعل غريب من الجماهير، حيث لوحظ مغادرة العشرات من الجماهير قاعة الحفل.

ويُشار إلى أن هذا الموقف الغريب للجمهور؛ دفع بلقيس لالتزام الصمت، حيث وقفت على خشبة المسرح تلتفت يميناً ويساراً في صمت، بينما علامات الذهول والشحوب بادية على ملامحها.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي:” أن سبب الانسحاب المفاجئ، هو مغادرة محمد عبده المسرح دون مشاركته الغناء معها.”

بينما أشار البعض الآخر إلى أن السبب يعود للشركة المنظمة، حيث توقع الجمهور صعود الفنان عباس إبراهيم لتقديم أغانيه، لكن عدم ظهوره أدى إلى استيائهم ومغادرتهم.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحدث بين منتقد ومدافع، فمنهم من رأى أن تصرف الجمهور قلة احترام، بينما الآخر رأى أنهم تفاجئوا بمطرب غير المنتظر ومن حقهم الانسحاب .

وكتبت إحداهن قائلة: ” قله ذوق من الجمهور حتى لو مش دورها تطلع على المسرح أو منتظرين فنان تاني عادي يفضلو وينتظروا وکمان بلقیس صوتها حلو يعني يتسمع مش معقول حركاتهم”.

وأضافت أخرى: “بصراحة ما عليها لوم بلقيس ولا الجمهور عليه لوم، أولا الجمهور حاضر لأجل شخص معين وبعدين يفاجئ بشخص ثاني، يعني اللي كانوا حاضرين ما جايين يحضرون لبلقيس، وحتى لو كانوا يحبون بلقيس كان لازم يسوون اللي سووه لأن انظحك عليهم لازم يأدبون منظم الحفلة”.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من الموقف المحرج الذي تعرضت له بلقيس، إلا أنها تابعت الغناء وسط هتاف وتشجيع ممن تبقى من الحضور.