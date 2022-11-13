أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 11247 نقطة (+ 35 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.7 مليار ريال.

وارتفع سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 3 % عند 56.50 ريال، وأغلق سهم “أرامكو السعودية” عند 34.40 ريال (+ 1 %).

وأنهت أسهم “دله الصحية” و”سيسكو” و”الوطنية للتعليم” و”سيرا” و”الحمادي” و”الغاز”، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و8 %.

وتصدر سهما “اميانتيت” و”عذيب للاتصالات”، ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 46.65 ريال و62.30 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم “مجموعة تداول” تراجعات اليوم بنسبة 10 % عند 188.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.95 مليون سهم بعد استثناء الصفقات الخاصة بيع الأسهم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

وقررت تداول السعودية تعليق التداول على سهمي “مكة للإنشاء” و”المصافي” جلسة اليوم لعدم إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية خلال المدة النظامية.