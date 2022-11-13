حرصت قناة الجزيرة على غلق أعينها أمام الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ قرابة قرابة شهرين وأصدرت توجيها لموظفيها بعدم نشر أو بث أي أخبار عنها.

وحذرت القناة مذيعيها والصحفيين والمراسلين العاملين بها من النشر في شأن المظاهرات الجارية في إيران على جميع الوسائط التابعة لشبكة قناة الجزيرة الإعلامية.

وأضافت أن الحظر يشمل أيضا النشر على حسابات التواصل الإجتماعي الشخصية الخاصة بمنسوبيها، مؤكدة أن كـل مـن يـخـالـف ذلك سيكون عرضة للعقاب تحت بند الإجراءات الشبكة.

يذكر أن إيران تشهد احتجاجات المطالبة بإسقاط النظام الإيراني، وانطلقت هذه الاحتجاجات منذ أكثر من شهرين على خلفية مقتل الفتاة الشابة مهسا أميني بعد دخولها في غيبوبة عقب تعرضها للعنف والتعذيب على يد الشرطة الإيرانية في طهران.