علق رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على استبعاد لاعب المنتخب السعودي فهد المولد من القائمة المشاركة في مونديال قطر.

وقال ياسر المسحل، إنه لا يمكن الكشف عن مستجدات استئناف وكالة المنشطات الدولية “وادا” أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس” نظرًا لأنها قضية منظورة وتخص اللاعب، واتحاد القدم ليس طرفًا في القضية، مشيرًا إلى أنهم أبلغوا المولد بالقرار قبل إعلانه.

وأشار إلى أن اتحاد كرة القدم اتخذ القرار بناءً على توصية المحامي المختص، فيما تواصل محامي الاتحاد مع اللاعب في هذا الشأن.

وكان المدرب الفرنسي رينارد، قرر استبعاد فهد المولد من تشكيلة بلاده “كإجراء احترازي” بسبب قضية منشطات، في حين ضم نواف العابد بدلًا منه.