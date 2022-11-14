كشفت تقارير، أن الكثيرون يعتقدون أن إغلاق تطبيقات الخلفية في هواتفهم هي أهم وسيلة لتوفير بطارية الهاتف المنخفضة، والحفاظ عليها من الاستنزاف، حيث يؤدي مسح تطبيقات الخلفية إلى تعزيز أداء هاتفك وحفظ بياناتك.

وفي الوقت نفسه، يقول آخرون بما في ذلك المديرين التنفيذيين في آبل وجوجل، إنها لا تستهلك طاقة البطارية ولا تؤثر على أدائه، ولا يستنزف تحديث تطبيقات الخلفية مواردك بقدر أمور أخرى مثل سطوع الشاشة والاتصال الخلوي ، حيث إن إيقاف التطبيقات من التحديث يمكن أن يساعد في الحفاظ على البطارية والبيانات عندما تحتاجها.

ويعد العامل الأكبر على الحفاظ على بطارية الهاتف يكون بإيقاف الإعدادات الأخرى مؤقتًا أو تغييرها ، مثل معدل تحديث الشاشة وأداء الهاتف، وستوفر هذه الخيارات بالتأكيد طاقة بطاريتك وبياناتك ، ولكنها تسبب تغييرات أكثر دراماتيكية مقارنة بإيقاف تحديث تطبيقات الخلفية.

وأوضحت التقارير، الإجراءات التي يمكن بها إيقاف تحديث تطبيقات الخلفية ، مما يساعد بقاء بطاريتك على الاستمرار لفترة أطول وحفظ بياناتك: افتح الإعدادات، ثم انقر فوق عام، وبعدهت انقر فوق تحديث التطبيقات في الخلفية، أخيرًا اضغط على تحديث التطبيقات في الخلفية مرة أخرى.

وأفادت أن هنا يمكنك اختيار إيقاف تحديث الخلفية ، أو تقييد تطبيقات الخلفية للتحديث عندما تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi ، أو السماح لتطبيقات الخلفية بالتحديث على شبكة واي فاي والبيانات الخلوية.

وهناك طريقة أخرى تتمثل في: افتح الإعدادات، انقر فوق الشبكة والإنترنت، اضغط على توفير البيانات، ثم تبديل استخدام توفير البيانات ، وسيوقف موفر البيانات تطبيقات الخلفية من استخدام البيانات ما لم يكن هاتفك متصلاً بشبكة Wi-Fi. قد لا تقوم بعض التطبيقات التي تستخدمها بنشاط بتحميل أشياء مثل الصور ، إلا إذا نقرت على الصورة ، الأمر الذي قد يكون مزعجًا.