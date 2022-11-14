أكد الخبير العقاري خالد الربيش، أن هناك أكثر من 40% من حجم التداولات العقارية تتم في الرياض.

وقال الربيش خلال لقائه على “نشرة الرابعة” المُذاعة على قناة العربية السعودية:” أن الرياض أكثر مدينة سجلت ارتفاعات بالأسعار وطلباً على القطاع السكني.”

وأشار إلى أن أسباب ارتفاع أسعار العقارات لا تشمل فقط ارتفاع الطلب أو حجم التمويل أو الدعم الحكومي، ولكنها تتعلق أيضا بالإيقافات التي طالت أراضي في مناطق معينة في الرياض.

ومن جانبه، أفاد الربيش بأن القطاعات السكنية ستواصل تراجعها لـ 6 أشهر مقبلة، لافتًا أن التراجع سيكون حتى الربع الأول من العام 2023، وبعده وبناء على قرارت أخرى إما أن تنخفض الأسعار أكثر أو ترتفع مجددًا.

وأضاف: “صاحب الأراضي أو المطور العقاري في حال عدم الإقبال عليه سيكون مضطرا لخفض الأسعار”، مُشيرًا إلى أن سوق العقار في ⁧‫المملكة‬⁩ سوق “مضاربي”.

وتابع:” أن ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع الأسعار من أهم أسباب تراجع الطلب على القطاع السكني.”

#نشرة_الرابعة | الخبير العقاري خالد الربيش: ارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع الأسعار من أهم أسباب تراجع الطلب على القطاع السكني @KhalidAlrubish pic.twitter.com/jiPg0Lz4NQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 13, 2022

#نشرة_الرابعة | الخبير العقاري خالد الربيش: أكثر من 40% من حجم التداولات العقارية تتم في #الرياض وارتفاع الأسعار غير مبرر@KhalidAlrubish pic.twitter.com/Z69UbzZoza — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 13, 2022