أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.4 %، مغلقا عند 11197 نقطة (- 49 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 33.75 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 11 مليون سهم، تتضمن صفقة خاصة بنحو 5.5 مليون سهم.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”معادن” و”بنك البلاد” و”أكوا باور” و”سبكيم العالمية” و”اتحاد اتصالات”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وهبط سهم “مجموعة تداول” بأكثر من 6 % عند 177.20 ريال، وسط تداولات بلغت 2.4 مليون سهم.

وتصدر سهم “اميانتيت” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 42 ريالا، وسط تداولات بلغت نحو 2.8 مليون سهم، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.

وسجل سهم “بن داود” أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، عند 52.50 ريال (- 4 %)، لتصل خسائره منذ بداية العام إلى نحو 45 %.

في المقابل، صعدت أسهم “ريدان” و”الحكير” و”مجموعة الحكير”، بالنسبة القصوى.

وارتفعت أسهم “دار الأركان” و”مكة للإنشاء” و”جبل عمر” بنسب تراوح بين 3 و4 %.