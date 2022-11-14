كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق عن التوجيه الشرعي في إفشاء الأسرار والحديث عن الطرف الآخر بسوء بعد وقوع الطلاق.

وقال المطلق عبر برنامج فتاوى أن هذا من سوء الأخلاق، لافتاً إلى أن الزوجين يفشيان أسرارهما لبعضهما ، وكل منهم يرى عورات الآخر سواء الحسية أو الأخلاقية ولهذا يجب على كل واحد من الزوجين أن يكتم أسرار زوجته ولا يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيطان قابل شيطانة وراح كل واحد منهم يفضح الآخر.