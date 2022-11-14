حذرت الدكتورة دانيا الطوخي المتخصصة في طب التقويم اليدوي للفقرات والمفاصل، من خطورة طقطقة العظام وتعديل الفقرات على أيدي الممارسين.

وأكدت الطوخي أن هناك حالة وفاة بين كل 5 مليون شخص يلجأون لذلك الأمر، فائلة: “الخطورة موجودة والذهاب لشخص يطقطق بالذات الرقبة قد يسبب تمزق في الشرايين وجلطات”.

وشددت على أهمية الذهاب لطبيب مختص في تعديل الفقرات وخبير ودارس جيدا في هذا التخصص، مشيرة إلى أنه يوجد اختبارات معينة قبل البدء في تعديل الفقرات حتى يتم التعامل مع كل شخص بما يناسب حالته.

وأشارت إلى أن “طقطقة الأصابع والفقرات يعطي بعض الراحة المؤقتة للجسم، موضحة أن الخطورة تكمن في أن الأربطة بين الفقرات تصبح مع الوقت متخلخلة والتخلخل هذا يسبب تشنج في العضلات وتكلسات.

وأكدت أن الطقطقة أو “الخشخشة” الخفيفة عادية جدا في العظام في حال كانت غير مصحوبة بالآلام، مضيفة: “لكن إذا استمر لفترة طويلة والتمارين الرياضية ليس لها نتيجة، والطقطقة مصحوبة بألم فهذا يكون دليل على وجود خطأ في الجسم، و هنا يجب التدخل الطبي قبل تدهور الحالة وتفاقمها”.

فيها خطورة كبيرة قد تسبب تمزق في الشرايين وجلطات .. تعليق د. دانيا الطوخي على بعض المقاطع الخاصة بطقطقة العظام وتعديل الفقرات على أيدي الممارسين@DrDanyaAltoukhi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/HwOQ7GAtX1 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

ليس كلها يدوية.. د. دانيا الطوخي: هناك عدة طرق وأدوات للعلاج يمارسها طب تقويم العظام والمفاصل@DrDanyaAltoukhi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/7mRHae5OUo — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

أوقفوا هذه الحركة المضرة فورا..

د. دانيا الطوخي: "طقطقة الأصابع والفقرات" يعطي بعض الراحة المؤقتة للجسم وهذه أضرارها @DrDanyaAltoukhi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NYMAVOiYSE — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022

د. دانيا الطوخي: بعض الدراسات تقول إن طب التقويم اليدوي للفقرات يساعد في حل مشاكل الربو والتهاب الأذن الوسطى للأطفال ومشاكل الهضم والقولون@DrDanyaAltoukhi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/stpKb5JS2I — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 14, 2022