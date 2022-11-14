حذرت الدكتورة دانيا الطوخي المتخصصة في طب التقويم اليدوي للفقرات والمفاصل، من خطورة طقطقة العظام وتعديل الفقرات على أيدي الممارسين.

وأكدت الطوخي أن هناك حالة وفاة بين كل 5 مليون شخص يلجأون لذلك الأمر، فائلة: “الخطورة موجودة والذهاب لشخص يطقطق بالذات الرقبة قد يسبب تمزق في الشرايين وجلطات”.

وشددت على أهمية الذهاب لطبيب مختص في تعديل الفقرات وخبير ودارس جيدا في هذا التخصص، مشيرة إلى أنه يوجد اختبارات معينة قبل البدء في تعديل الفقرات حتى يتم التعامل مع كل شخص بما يناسب حالته.

وأشارت إلى أن “طقطقة الأصابع والفقرات يعطي بعض الراحة المؤقتة للجسم، موضحة أن الخطورة تكمن في أن الأربطة بين الفقرات تصبح مع الوقت متخلخلة والتخلخل هذا يسبب تشنج في العضلات وتكلسات.

وأكدت أن الطقطقة أو “الخشخشة” الخفيفة عادية جدا في العظام في حال كانت غير مصحوبة بالآلام، مضيفة: “لكن إذا استمر لفترة طويلة والتمارين الرياضية ليس لها نتيجة، والطقطقة مصحوبة بألم فهذا يكون دليل على وجود خطأ في الجسم، و هنا يجب التدخل الطبي قبل تدهور الحالة وتفاقمها”.

 