تحتوي مشروبات الطاقة، عادةً على كميات كبيرة من الكافيين والسكريات المضافة والإضافات الأخرى والمنشطات مثل الجوارانا والتوراين وإل كارنيتين، ويمكن لهذه المنبهات أن تزيد من اليقظة والانتباه والطاقة ، فضلاً عن زيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب والتنفس.

وتؤدي الكميات الكبيرة من الكافيين لحدوث مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية مثل اضطرابات ضربات القلب وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، قد يضر الكافيين أيضًا بجهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي للأطفال الذين لا يزالون يتطورون.

ويتسبب الإفراط في استهلاك مشروبات الطاقة في اضطراب أنماط نوم المراهقين وقد يرتبط بزيادة سلوكيات المخاطرة.