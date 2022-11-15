امتد الخلاف الكبير بين كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد إلى المنتخب البرتغالي، حيث تصافح برونو فرنانديز مع زميله وقائده بشكل فاتر وأقل بكثير مما كان متوقعًا.

ويذكر إن قائد منتخب البرتغال تصدر قائمة عناوين الصحف منذ يومين بعد مقابلة مثيرة مع بيرس مورغان انتقد خلالها مديره الفني إريك تين هاغ وقادة مانشستر يونايتد.

وقال في المقابلة :” أنه لا يحترم مدرب يونايتد الحالي بينما استهدف أيضًا منشآت النادي ومكانة الفريق ، مدعيا أنهم تراجعوا إلى ما دون ليفربول ومانشستر سيتي. كما أعرب عن اعتقاده بأن النادي خانه.”

ويبدو أن نائب القائد الفعلي لمانشستر يونايتد، فرنانديز، قد عارض المقابلة حيث استقبل رونالدو بدرجة من الجمود وصافحه ببرود بعد انضمامه للمنتخب الوطني يوم الاثنين.

وجاء في المقطع الذي نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي البرتغالية ، 26 لاعباً يصلون قبل نهائيات كأس العالم التي تنطلق الأسبوع المقبل في قطر ، ويمكن رؤية فرنانديز وهو يتخطى رونالدو من بينهم.

وظهر فرنانديز وهو يضع ذراعه على رونالدو، وهو يمشي من أمامه ليضع حقيبته في الخزانة المجاورة له قبل أن يحاول الابتعاد لمواجهة بقية غرفة الملابس.

ويبدو أن رونالدو قد مد يده أولاً التي التقى بها فرنانديز ، بعد ثانية وجيزة من التساؤل عما إذا كان يجب أن يقبلها ، مع يده قبل أن يقول له شيئًا ويبتعد عنه، وتم ترك المهاجم العنيد واقفًا هناك ويبدو أنه يتساءل عن سبب تعرضه للتجاهل من قبل زميله في النادي والمنتخب .

والجدير بالذكر أن البرتغال ستبدأ مشوارها في كأس العالم ضد غانا في 24 نوفمبر الحالي قبل أن تواجه أوروغواي ، التي أطاحت بها من نسخة 2018 ، في 28 نوفمبر، وتنتهي مشوارها في المجموعة الثامنة بمباراة ضد كوريا الجنوبية في الثاني من ديسمبر.