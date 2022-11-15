أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.9 %، مغلقا عند 11097 نقطة (- 101 نقطة)، مسجلا أدنى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال.

وتراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 33.15 ريال.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” و”معادن” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”اس تي سي” و”أكوا باور” و”العربي الوطني” و”سابك للمغذيات” و”بنك ساب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وأغلق سهم “جرير” عند 161 ريالا (- 1 %)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين.

وهبط سهما “دله الصحية” و”بحر العرب” عند 163 ريالا (- 5 %) للأول و72.30 ريال (- 6 %) للثاني.

في المقابل، تصدر سهم “الحسن شاكر” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 21.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.5 مليون سهم، عقب قرار الشركة إلغاء طرح أسهم حقوق الأولوية، بسبب تحسن المركز المالي للشركة.

وصعد سهم “كيان السعودية” بنسبة 5 % عند 11.92 ريال.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، ارتفع “البلاد للذهب” بنسبة 3 % عند 9.79 ريال للوحدة.