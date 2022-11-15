في تحد واضح لنظام الملالي، قررت فتاة إيرانية أن تشارك في مسابقة ملكة جمال الأرض 2022، وتدعى “مهرو أحمدي كبير”.

وتقام هذه المسابقة في الفلبين كل عام لزيادة الوعي وحماية البيئة، والفتاة الإيرانية هي طالبة صيدلة في تركيا،وتعمل كعارضة أزياء.

وتشارك أحمدي الناشطة في مجال حقوق المرأة بالعلم الإيراني دون أي شارة خاصة.

ومن المقرر أن تجتمع جميلات العالم في الفيلبين الشهر المقبل، للتنافس في مسابقة “ميس ايرث” السنوية التي تركز على قضايا حماية ونشر الوعي البيئي.

وتعتبر مشاركة فتاة إيرانية في مسابقة ملكة جمال هي المرة الأولى من نوعها، في الوقت الذي تقتل فيه قوات الملالي الإرهابية الفتيات بسبب الحجاب الإلزامي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ مقتل مهسا أميني على يد شرطة النظام الإيراني بسبب عدم تقيدها بقواعد الحجاب الإلزامي الذي يفرضه النظام.