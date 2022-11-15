نبه خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إلى العلامات التي تدل على إدمان الفرد مشروبات الطاقة، وأولها أن الشخص المدمن يطلب دائما في بداية يومه تناول كمية كبيرة من الكافيين أو يشرب مشروبين للطاقة.

وأضاف أن الشخص يشعر بالصداع والخمول وتعب ورجفان في اليدين عندما يتوقف عن شرب مشروب الطاقة، لافتا إلى أن مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتسبب عدم انتظام نبضات القلب وزيادة لزوجة الدم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الإفراط في تناول هذه المشروبات يسبب ضعف في عضلة القلب، المشروبات الغازية تزيد من حموضة المعدة، كما لها علاقة على المدى الطويل بأمراض القلب والسمنة.

ولفت إلى أن مشروبات الطاقة والغازية آمنة مثلها مثل الملح والسكر إلا أن الإفراط في تناولها يكون أمر غير صحي ويسبب أضرار، داعيا الآباء والأمهات توجيه أبنائهم إلى الخيارات الصحية وعدم الإفراط في تناول هذه المشروبات.

 