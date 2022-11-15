نبه خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، إلى العلامات التي تدل على إدمان الفرد مشروبات الطاقة، وأولها أن الشخص المدمن يطلب دائما في بداية يومه تناول كمية كبيرة من الكافيين أو يشرب مشروبين للطاقة.

وأضاف أن الشخص يشعر بالصداع والخمول وتعب ورجفان في اليدين عندما يتوقف عن شرب مشروب الطاقة، لافتا إلى أن مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتسبب عدم انتظام نبضات القلب وزيادة لزوجة الدم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأكد أن الإفراط في تناول هذه المشروبات يسبب ضعف في عضلة القلب، المشروبات الغازية تزيد من حموضة المعدة، كما لها علاقة على المدى الطويل بأمراض القلب والسمنة.

ولفت إلى أن مشروبات الطاقة والغازية آمنة مثلها مثل الملح والسكر إلا أن الإفراط في تناولها يكون أمر غير صحي ويسبب أضرار، داعيا الآباء والأمهات توجيه أبنائهم إلى الخيارات الصحية وعدم الإفراط في تناول هذه المشروبات.

سبب 36 حالة وفاة حول العالم.. د. خالد النمر – استشاري وأستاذ أمراض القلب: مشروبات الطاقة ترفع الضغط وتسبب عدم انتظام نبضات القلب وزيادة لزوجة الدم@ALNEMERK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/GChKTufQOn — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022

د. خالد النمر – استشاري وأستاذ أمراض القلب: المشروبات الغازية تزيد من حموضة المعدة، ويجب ألا تزيد عن هذه الكميات@ALNEMERK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1DxtcCccf0 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022

د. خالد النمر – استشاري وأستاذ أمراض القلب: إذا لاحظت هذه السلوكيات على شخص ما فهذا يعني إدمانه مشروبات الطاقة@ALNEMERK#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/KRPGEO6XzN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 15, 2022