قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن النظام الإيراني لعب خلال السنوات الماضية دورا رئيسيا في تقويض جهود التهدئة وإطالة أمد الحرب في اليمن، واستخدم مليشيا الحوثي اداة لتنفيذ سياسته التدميرية من استهداف دول الجوار وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن الطاقة وحركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف أن إعلان الأسطول الخامس الأمريكي اعتراض سفينة ايرانية على متنها 70 طن من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و100 طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها لمليشيا الحوثي، يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للمليشيا في انتهاك سافر للقوانين والقرارات الدولية.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبين بالقيام بمسئولياتهم القانونية في وقف ممارسات النظام الإيراني ومليشياته الحوثية في اليمن التي تهدد السلم والامن الإقليمي والدولي، ومحاسبته على انتهاكاته السافرة لقرار مجلس الأمن2216 والقوانين والمواثيق الدولية.