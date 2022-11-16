كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن حكم استعمال عدسات العيون من قِبَل الرجال للزينة.

وقال عبدالكريم الخضير:”العدسات سواء كانت للرجال أو للنساء إذا كانت طبيَّة ويستفاد منها في تقوية النظر الضعيف فهذه لا شيء فيها، وتكون من باب العلاج، وإذا كانت للزينة بالنسبة للمرأة فالمرأة مأمورة بالتزيُّن، فلا بأس بها، والرجل بخلاف ذلك، وفيها نوع من تغيير خلق الله، فلا ينبغي للرجل أن يتَّخذها للزينة؛ لأن فيها نوعًا من تغيير خلق الله، ولا حاجة تدعو إلى ذلك، بخلاف المرأة أو بخلاف ما إذا كانت لعلاج فإن الحاجة إذا دعت إلى ذلك فلا بأس”.

وتابع:”أما أن يستعملها الرجال للزينة فهم ليسوا محلًّا للتزين كما هو شأن النساء، {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}، يعني: النساء، فهذا ليس من شأن الرجال”، مبينا:”إذا كانت العين مشوَّهة بما يَقذره الناس به من التشويه فلا بأس”.