زار القنصل العام في إسطنبول بالإنابة أحمد عقيل، شارع الاستقلال بميدان تقسيم في إسطنبول الذي وقع فيه التفـجير الإرهـابي قبل يومين، من أجل التضامن مع الشعب التركي.

فيما رافق القنصل السعودي خلال زيارته مكان التفجـير، عدد من القناصل العامين العرب المعتمدين بإسطنبول.

وقدم أحمد عقيل تعازيه لتركيا حكومة وشعباً، ودعواته بالرحمة للضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان هجوم إسطنبول الإرهابي، أسفر عن مـقـتل 6 أشخاص، وإصـابة 81 آخرين، فيما أعلنت السلطات التركية اعتقال الشخص الذي ترك القـنـبلة التي تسببت في الحـادث.