أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.5 % مغلقا عند 11151 نقطة (+ 55 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وارتفع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 2 % عند 33.70 ريال.

وصعد سهم “أسواق العثيم” بنسبة 7 % عند 126.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 580 ألف سهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيع أرباح نقدية إستثنائية عن الربع الثالث 2022 بنسبة 75 % وبواقع 7.5 ريال للسهم الواحد.

وأنهت أسهم “سليمان الحبيب” و”معادن” و”البحري” و”اتحاد اتصالات” و”الخريف” و”المواساة” و”بنك ساب” و” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهما “نقي” و”إتحاد الخليج الأهلية” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 72 ريالا و8.95 ريال على التوالي.

وارتفع سهم “توبي” في أول جلساته بالسوق السعودي، بنسبة 2 % عند 189ريالا (+ 4 ريالات مقارنة بسعر الإدراج البالغ 185 ريالا)، وسط تداولات بلغت نحو 3.6 مليون سهم.

في المقابل، تراجعت أسهم “السعودي الفرنسي” و”بنك الرياض” و”مصرف الإنماء” و”مجموعة تداول” و”بترو رابغ” و”أسمنت الجنوبية”، بنسب تراوح بين 1 و3 %.