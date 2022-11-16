عُوقب نجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بالايقاف 3 مباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما أظهر “عدم احترام” للحكم، وستدخل العقوبة حيّز التنفيذ عند استئناف الموسم بعد نهاية مونديال قطر 2022.

وتم طرد المهاجم البولندي بعد حصوله على بطاقتين صفراوين ضد أوساسونا في 8 نوفمبر حيث قام بإيماءة من خلال لمس أنفه أثناء مغادرته أرض الملعب، ما اعتُبر بأنّها إساءة للحكم خيسوس جيل مانزانو.

وأشار الاتحاد الإسباني في بيان له الأربعاء إلى إنه بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي لمباراة واحدة، تم فرض مباراتين أخريين على المهاجم لإظهاره “موقف ازدراء أو عدم احترام” تجاه الحكم.