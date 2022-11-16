وقعت جريمة قتل في بلدة المعضمية بريف العاصمة دمشق بعد إقدام سيدة على قتل زوجها خنقاً وطعناً بسكين بالاشتراك مع صديقها؛ وذلك بسبب خلافات شخصية فيما بينهما .

ونشرت وزارة الداخلية السورية بياناً يكشف تفاصيل الجريمة، وقالت: إنه ورد بلاغ لمركز شركة معضمية الشام في ريف دمشق بدخول شاب في العقد الرابع من العمر إلى مشفى المواساة مفارقاً الحياة، وتبين أن الشاب تعرض للخنق والطعن بسكين.

وذكر بيان الداخلية السورية أنه بعد تفتيش منزل المجني عليه شوهدت بقعة دماء صغيرة على أحد الجدران، ودارت الشبهات حول زوجته، وبالتحقيق معها حاولت الإنكار في البداية، وادعت أن الجريمة حصلت أثناء نومها، واستيقظت على صراخ أشقاء زوجها الذين عثروا على جثته في الأرض الزراعية.

واعترفت السيدة بإقدامها على قتل زوجها بالاشتراك مع صديقها؛ وذلك بسبب خلافات شخصية فيما بينهما؛ حيث تم نقل جثته من المنزل ورميها ضمن الأرض الزراعية بعد خنقه وضربه بسكين، وبعدها لاذ شريكها بالفرار.