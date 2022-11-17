تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
اليورو:3٫89578 مقابل الريال الواحد 0٫25669
الدولار:3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604
درهم إماراتي:1٫02333 مقابل الريال الواحد 0٫97720
ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57731
دينار أردني: 5٫30160 مقابل الريال الواحد 0٫18862
دينار كويتي:12٫20282 مقابل الريال الواحد 0٫08195
دينار بحريني:9٫97076 مقابل الريال الواحد 0٫10030
الريال القطري:1٫03235 مقابل الريال الواحد 0٫96866
الدرهم المغربي:0٫35139 مقابل الريال الواحد 2٫84848
الجنيه المصري:0٫15354 مقابل الريال الواحد 6٫51370
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