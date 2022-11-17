تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

اليورو:3٫89578 مقابل الريال الواحد 0٫25669

الدولار:3٫75879 مقابل الريال الواحد 0٫26604

درهم إماراتي:1٫02333 مقابل الريال الواحد 0٫97720

ريال يمني:0٫01502 مقابل الريال الواحد 66٫57731

دينار أردني: 5٫30160 مقابل الريال الواحد 0٫18862

دينار كويتي:12٫20282 مقابل الريال الواحد 0٫08195

دينار بحريني:9٫97076 مقابل الريال الواحد 0٫10030

الريال القطري:1٫03235 مقابل الريال الواحد 0٫96866

الدرهم المغربي:0٫35139 مقابل الريال الواحد 2٫84848

الجنيه المصري:0٫15354 مقابل الريال الواحد 6٫51370