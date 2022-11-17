أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية بأن قوات الأمن التركية اعتقلت مشتبها به مطلوب لصلته بالتفجير الدامي الذي وقع في اسطنبول خلال عملية داخل منطقة تسيطر عليها تركيا بشمال غرب سوريا.

ويُشار إلى أن هناك مشتبه بهم آخرون اعتقلوا بعد التفجير أمام مسؤولي محكمة، لمواجهة اتهامات محتملة أو الإفراج عنهم.

وقالت وكالة الأناضول:” أن الشرطة التركية اعتقلت المشتبه به، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء بمدينة أعزاز السورية الخاضعة حاليا لسيطرة المعارضة السورية المدعومة من تركيا.

وأدى اعتقاله إلى ارتفاع عدد المشتبه بهم المحتجزين على صلة بالتفجير إلى 51 شخصا.

والجدير بالذكر أن انفجار شارع الاستقلال الصاخب في إسطنبول، وهو طريق شعبي تصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم، وخلف ستة قتلى بينهم طفلان، وإصابة 81 آخرين.