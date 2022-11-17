في تفاصيل جديدة حول تفجير ميدان استقلال في اسطنبول الذي أسفر عن ستة قتلى بينهم طفلان، أدلت منفذة التفجير السورية “أحلام البشير” باعترافات جديدة صادمة.

وأوضحت البشير كيف نظر لها أحد الإرهابيين الملقب بـ “حاجي” إليها وأمرها بتفعيل القنبلة.

وقالت إنها وقت الانفجار لم تكن وحيدة في شارع الاستقلال، وأنها كانت تخضع للمراقبة وتلقت أوامر من مكان الحادث.

وذكرت أنها لم تكن وحدها خلال الهجوم. وكان وراءها من يراقبها، وقد تلقت أمرا بالتفجير من مكان الحدث، مبينة أنها حين كانت جالسة على مقعد، نظر إرهابي يحمل الاسم الرمزي حاجي إلى الحشد وأمرها بتفعيل القنبلة.

وكان الانفجار قد وقع الأحد الماضي في شارع الاستقلال المخصص للمشاة في منطقة بيوغلو المركزية في اسطنبول.

واعتقلت البشير، التي كانت غادرت المكان بعد الانفجار بسيارة أجرة، واعترفت بأن لها صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.