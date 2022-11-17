أقام مستشفى الصحة النفسية بجدة ممثلاً بقسم الأسنان حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري، و ذلك بغرض توعية المستفيدين حول مضاعفات مرض السكري على الأسنان وطرق الوقاية منها، وكذلك عوامل الخطورة التي قد تؤدي إلى حدوثها.

وأوضح الدكتور عادل باعيسى مدير إدارة التوعية الصحية والإعلام والعلاقات العامة في مستشفى الصحة النفسية بجدة، أنه يعتبر المصابون بداء السكري معرضون لخطر الإصابة بأمراض اللثة لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى البكتيرية بشكل عام، وكذلك مناعتهم أقل من الأشخاص الأصحاء مما يضعف قدرتهم على محاربة البكتيريا التي تصيب الفم.

وأشار إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يزيد احتمالية الإصابة بالمشاكل التالية:

١-تسوس الأسنان:

حيث إن زيادة نسبة السكر في اللعاب تزيد فرصة تسوس الأسنان.

٢- التهاب اللثة:

والذي قد يتطور من الالتهاب البسيط إلى المتقدم عندما لا يتم علاجه، وقد يصل إلى مرحلة يتسبب فيها بفقدان الأسنان.