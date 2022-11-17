تواصل العلاقات التجارية السعودية الكورية طريقها في شق مشاريع واستثمارات جديدة، وذلك امتدادا لعلاقات الاقتصادية التي يرجع تاريخها لأكثر من 60 عاما.

وتتصدرت شركة أرامكو السعودية قائمة الشركات التي شقت طريقها في التعاون مع كوريا الجنوبية باستثمارات تجاوزت 5 مليارات دولار من خلال أربعة مشاريع وشركتان.

كما كشفت الشركة اليوم عن اتفاقية وقعتها شركة “إس – أويل” التابعة لها، وذلك على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى كوريا.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير أضخم وحدة تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم بقيمة 7 مليارت دولار، كما لدى شركة “سابك” مشاريع بحجم استثمارات بلغ مليار دولار.

كما تستثمر الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في قطاع البلاستيك بكوريا من خلال 3 مشاريع وشركتان بحجم استثمارات بلغ 168 مليون دولار.