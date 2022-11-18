عثرت الشرطة الأمريكية على طفل ميت داخل “غسالة” في منزل والديه بالتبني في مقاطعة “هاريس” الأمريكية.

وكشفت الشرطة أن التحقيقات قادتها لاعتقال الزوجين، واتهامهما بالتسبب بموت طفلهما بالتبني.

وتبين من خلال الفحص وجود آثار لبقع دم على الغسالة، ومناطق أخرى في المنزل. وتشريح الجثة كشف عن تعرض الطفل لإصابات قديمة وجديدة.

وبحسب قناة “كي بي آر سي” الإخبارية الأمريكية، فإن التحقيقات أظهرت أن الزوجين هددا الطفل بوضعه داخل الفرن، بعد أن اعترف بتناوله قطعة من فطيرة الأم.

كما أظهرت رسائل نصية متبادلة بين الزوجين، قبل الحادثة، أن الزوج كان غاضبًا لأن الطفل أكل حلوى الدوناتس الخاصة به.

وقال المتهم في إحدى الرسائل الموجهة لزوجته: “أريد أن أسجنه، وسوف ينتهي بي الأمر بقتله”.

وحددت الشرطة كفالة الإفراج عن المتهم بقيمة 2 مليون دولار، بينما تم تحديد كفالة الإفراج عن زوجته بـ 150 ألف دولار.