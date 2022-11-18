تفاجئ أطباء إحدى المستشفيات في إندونيسيا برجل لا يزال على قيد الحياة برغم إدعاء زوجته أنه توفى.

وترجع تفاصيل هذه الواقعة عندما وجد الرجل البالغ من العمر 40 عاما نفسه محاطا بالديون، فاتفق مع زوجته على حيلة للهروب من الدائنين.

وقام الزوجان باستئجار سيارة إسعاف وأدعو أن أحد أقاربهم متوفي وأنهما سيذهبان لجلب جثمان في نعش، وعندما نزل السائق في منطقة استراحة على الطريق السريع استغل الزوج ذلك ودخل في النعش.

وتم إدخله إلى المستشفى على أنه رجل متوفي لكن الأطباء عندما فحصوا وجدوا أنه لا يزال على قيد الحياة، وتم القبض عليه وعلى زوجته، بتهمة تضليل السلطات المتعمد.