كشفت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن صور ابنة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في أول ظهور علني لها أمس الجمعة، إلى جانب والدها خلال تجربة إطلاق صاروخ باليستي.

وأظهرت الصورة الفتاة بجانب والدها الزعيم الكوري الشمالي، وهي ترتدي سترة بيضاء، في موقع عسكري على ما يبدو؛ حيث قالت أن كيم جونغ أون أشرف على التجربة الصاروخية “مع ابنته وزوجته”.

وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، قد أوضحت أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات من منطقة سونان بالقرب من بيونغ يانغ في غضون الساعة 10:15 صباحا، وحلق الصاروخ الكوري الشمالي نحو ألف كلم مع 6,100 كلم في أقصى ارتفاع للصاروخ بسرعة قصوى بلغت 22 ماخ.