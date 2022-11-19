تسبب غياب النجم ليونيل ميسي عن اللقاء المفتوح الأول للمنتخب الأرجنتيني مع الصحافة في قطر، في إثارة الجدل بشأن احتمال إصابة مهاجم باريس سان جيرمان قبل 24 ساعة من انطلاق كأس العالم 2022.

وأثار غياب ميسي عن اللقاء المفتوح الأول مع الصحفيين في مقر بعثة الأرجنتين في قطر الشكوك بشأن إصابة القائد، فيما قيل أنه ظل في صالة الألعاب الرياضية “الجيم” مع زملائه رودريغو دي بول وأنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس ونيكولاس أوتاميندي وليساندرو مارتينيز وخوان فويث.

وشارك هؤلاء اللاعبون أمام الإمارات في الفوز الكبير 5-صفر يوم الأربعاء الماضي، ولهذا اكتفوا بالتدريب في الجيم قبل أن ينضموا لزملائهم في الملعب بعد مغادرة الصحفيين، ولا شك أن ميسي سيبدأ مواجهة الأخضر يوم الثلاثاء في افتتاح مباريات الفريقين في المونديال ضمن المجموعة الثالثة.