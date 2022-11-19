قررت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الجمعة، الموافقة على أول دواء يمكن أن يؤخّر تطور مرض السكري من النوع الأول، والذي يستهدف مشاكل المناعة الذاتية بدلا من الأعراض.

وقال مدير قسم السكري واضطرابات الدهون والسمنة في مركز تقييم الأدوية، جون شاريتس، أن الدواء Teplizumab سيمنح المرضى المزيد من الوقت ليعيشوا حياتهم دون حقن الأنسولين، أو وخزات الأصابع التي تقيس نسبة السكر، وهو ما سيكون له تأثير هام على الحياة اليومية للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري وعائلاتهم والنظام الصحي العام.

ويتعرض الأشخاص الذين لديهم اثنان أو أكثر من الأجسام المضادة الذاتية المرتبطة بالسكري من النوع الأول، وكانت مستويات السكر في الدم لديهم غير طبيعية، لخطر كبير للإصابة بالمرض.