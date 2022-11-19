أوضحت ندى الأطرش الأخصائية النفسية الإكلينيكية، أن هناك أوجه جديدة للإدمان لدى الجيل الحالي.

وقالت الأطرش: “لدينا أنواع جديدة من الإدمان وربما أصبح موضة بين فئة الشباب “،مشيرة إلى أنه في الماضي كان الإدمان للأشخاص الذين يعانون من مشاكل لكن الآن أصبح موضة.

وأشارت إلى أن الجيل الحالي يدمن الامفيتامين بحجة إنجاز المهام، كما أن إدمان الكحول أصبح وكأنه ظاهرة تخص الشباب في الجامعات ونوع من التحرر، بالإضافة إلى إدمان الأكل أيضا، وكذلك إدمان المثير القوي، والأفلام الإباحية، والعلاقات السامة ايضا نوع من أنواع الإدمان.

وأكدت أن السوشيال ميديا والانفتاح الكبير على العالم من أهم أسباب انتشار ظاهرة الإدمان بشكل عام.

أخصائية نفسية إكلينيكية: السوشيال ميديا والانفتاح الكبير على العالم من أهم أسباب انتشار ظاهرة الإدمان بشكل عام @nadaalatrsh1#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/yW4qqcXlVZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2022